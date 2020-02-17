Başkale’de deprem sonrası hasar tespit çalışması

Merkez üssü İran'ın Khoy kenti olan ve Van'ın Başkale ilçesi Kaşkol Mahallesi'ni de etkileyen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Başkale Belediyesi ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin de etkili olduğu bölgede depremin gerçekleştiği Kaşkol ile yakın konumdaki Gelenler mahallelerinde hasar tespit çalışması yapan AFAD ekipleri, yıkılan yapıya rastlamadı. Büyük bölümü kerpiç ve eski yapı olan 60'a yakın evde duvar çatlakları tespit edildi. Görevliler, binaların hasar tespit durumlarına ilişkin ön incelemeleri yaptıklarını belirterek, daha detaylı teknik incelemenin daha sonra yapılacağını söyledi.

Kaşkol Mahallesi'nde de hasar tespit çalışması başlatıldı. Dündar Sarıtaş isimli vatandaş, "Akşam saat 21'de deprem oldu. Biz panik halinde kendimizi dışarı attık. Evde çatlamalar da var. Çok şiddetli oldu. Şükür can ve mal kaybımız yok" dedi.

Kaynak: İHA