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  3. Başkale’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Başkale’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Van'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal mahalle yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Başkale’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Van'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal mahalle yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Başkale'nin İran sınırındaki kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları geceli gündüzlü sürdürülüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu İran sınırındaki kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde rüzgar ve tipi nedeniyle biriken karın yüksekliği, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aşıyor.

İran sınırına yakın Koçdağı ve Erenler mahallelerinin yolu, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açılabildi.

Başkale’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Başkale’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

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