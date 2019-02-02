Başkan Acar: "Ege Bölgesi ihracatının yüzde 52’si Aliağa’dan yapılıyor"

İzmir'in Aliağa ilçesinde, üyeleri ile birlikte sektör değerlendirmelerinde bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyeleri, protokol ziyaretleri kapsamında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ziyarette bulundu. Başkan Acar, ziyarette, "Türkiye ekonomisinin yüzde 2'si Aliağa'da dönüyor. Ege Bölgesi ihracatının yüzde 52'si Aliağa'dan yapılıyor. Tüm bunlara paralel olarak Aliağamıza önümüzdeki günlerde önemli yatırımlar yapılacak" diye konuştu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Deniz Ticaret Odası üyelerini ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, DTO Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyeleri ile Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ve yönetimi yer aldı.

Aliağa'nın denizcilik faaliyetleri konusunda önemli bir konuma sahip olduğunu belirten DTO Başkanı Tamer Kıran, "Aliağa liman ve denizcilik konusunda önemli ve hacimli bir ilçemiz. Petrokimya, demir-çelik ihracatı, Gemi Geri Dönüşüm gibi önemli kuruluşlara sahip olan Aliağa, Türkiye'nin bazı illerine kıyasla açık ara bir ekonomik potansiyele sahiptir" dedi.

"Ülkemizin dördüncü meslek hastalıkları hastanesi Aliağa'da kurulacak"

Aliağa'nın Türkiye için çok önemli bir sanayi ve liman şehri olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Türkiye ekonomisinin yüzde 2'si Aliağa'da dönüyor. Ege Bölgesi ihracatının yüzde 52'si Aliağa'dan yapılıyor. Tüm bunlara paralel olarak Aliağamıza önümüzdeki günlerde önemli yatırımlar yapılacak. En önemli yatırımlardan birisi de Ege Üniversitesi'nin Aliağa'ya uluslararası standartlarda yaklaşık 50 bin öğrencili bir kampüs kurma girişimidir. Belediye olarak yer tahsislerini yaptık. Bu kampüs sanayi firmalarına hem ara eleman yetiştirecek hem de Ar-Ge çalışmalarında bulunacak" şeklinde konuştu.

Aliağa'nın dev sanayi tesislerine ev sahipliği yapmasından ötürü Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından ilçeye Türkiye'nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesinin de kurulacağını belirten Başkan Serkan Acar, "İstanbul, Zonguldak ve Ankara'nın ardından ülkemizin dördüncü meslek hastalıkları hastanesi Aliağa'da kurulacak. Belediye olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ile protokolümüzü yaparak yer tahsislerini tamamladık" dedi.

Üniversite ve meslek hastalıkları hastanesinin yanı sıra TOKİ tarafından 5 bin konutluk bir projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini de vurgulayan Başkan Serkan Acar, Aliağa'ya 301 yataklı tam teşekküllü bir bölge hastanesinin de yapılacağını söyledi.

Bir buçuk saat süren ziyaret, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'ın Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ziyaret anısına plaket takdimi ile son buldu.

Kaynak: İHA