Başkan Acar metrekareye 106 kilogram yağışın düştüğü Kocaali'de incelemelerde bulundu

SAKARYA (AA) - Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Kocaali’de metrekareye 106 kilogram yağış düştü.

Devlet Su İşleri (DSİ) 32. Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci ile su baskınlarının yaşandığı Alandere, Yayla ve Maden Deresi'ni inceleyen Başkan Acar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Acar, yaptığı açıklamada, Alandere ve Yayla mahallelerinde birçok noktada dere taşkını ve evlerde su baskınlarının meydana geldiğini belirterek, "Maden Deresi'nde ise gece konaklama yapan vatandaşlarımız derenin debisinin yükselmesiyle korkuya kapılmışlar. Orada da ekiplerimiz yolun temizliğini yaptı, Büyükşehir Belediyemizle mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık. Çok şükür can kaybımız yok. Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Metrekareye 106 kilogram yağışın düştüğünü vurgulayan Acar, DSİ tarafından dere taşmasının yaşandığı bölgelerde temizlik ve genişletme çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA