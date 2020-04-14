Başkan Acar yaşlı vatandaşlara maske ve kolonya dağıttı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçedeki 65 yaş ve üstü vatandaşlara maskeyle kolonya dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkan Acar, Yeni, Karşı ve Yalı mahalleleri muhtarlarıyla 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlık bulunanları ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Acar, kendilerine kolonya ve maske hediye etti.

Acar, yaşlılara karşı saygıda kusur edilmemesi ve vefalı olunmasına işaret ederek, "Yaptığımız ziyaretlerde hemşehrilerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ve görüyoruz ki büyüklerimiz devletimizin bu süreçte belirlemiş olduğu kurallara riayet ediyor. Şunu her zaman bilmelerini isteriz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanlarında olacaktır." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA