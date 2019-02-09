Başkan adayı Arısoy, ‘Söz Sizde’ toplantısında vatandaşa kulak verdi

'Söz Sizde" toplantıları kapsamında vatandaşla bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, "Bana oy veren, vermeyen herkesin gurur duyacağı bir belediye başkanı olmak istiyorum" dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi "Söz Sizde" toplantılarıyla saha çalışmasına hız kazandırdı. Her gün Zeytinburnu'nda bir mahalleyi dolaşarak vatandaşları toplantıya davet eden Arısoy'un bugünkü durağı Çırpıcı Mahallesi oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve AK Parti Zeytinburnu ilçe teşkilatı saha çalışmasında Arısoy'a eşlik etti.

Zeytinburnu'ndaki Köşeli Camii'nde kılınan cuma namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelindi. Karşılıklı sohbetle geçen toplantıda Arısoy, vatandaşların sorularını yanıtlayarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Arısoy, "Bu memlekete hizmeti biz getirdik. Yine biz getireceğiz. Burada çıtayı yükseltecek olan yine biziz. Hepimiz aslında birbirimizi tanıyoruz. Başka taraflara meyil edecek bir sebep ortada yok. Varsa bir eksiğimiz, gediğimiz bunu da yine biz tamamlayacağız" dedi.

Başkan adayı Arısoy, Çırpıcı Mahallesi'nin sokaklarını tek tek gezerek vatandaşlara karanfil dağıttı Soğuk kış günleri için vatandaşların boynuna atkı takan Arısoy, "Söz Sizde" toplantıları için çağrıda bulundu.

Çırpıcı Mahallesi'nde düzenlenen "Söz Sizde" toplantısında vatandaşlara hitap eden AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Ömer kardeşimiz aslan gibi belediye başkanımızdır. Vatan evladıdır. Oradan buradan gelen tekliflere tekme atacak biridir. "Milletin hizmetindeyim" diyecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın talebelik yıllarından beri eteklerinden tutmuş, belli bir noktaya gelmiş. "Haydi Ömer, belediye başkan yardımcılığı yap" demişler. "Haydi Ömer müsteşar ol', "Haydi Ömer bakan yardımcısı ol" demişler. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan demiş ki; "Haydi Ömer Zeytinburnu milleti seni bekliyor'" ifadelerini kullandı.

Çamlı'nın konuşmasının ardından vatandaşlar, Arısoy'a sorularını yönlendirdi. Vatandaştan gelen istek, öneri ve şikayetleri not eden Arısoy, soruları cevapladığı bir konuşma gerçekleştirdi.

"Kapımız herkese açık olacak"

Arısoy, "Biz kapımızı hiç kapatmayacağız. Ben ilk defa belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayım. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıldan sonra da huzurlarınızda olmak istiyorum. Bunu uygulama gösterecek ama taahhüttüm şudur; belediyede olduğumuz sürece ya içeride birisi olacak ya da bir toplantı olacak, onun dışında kapımız herkese açık olacak. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Hizmetkarınız olmaya talibim"

Arısoy, "Biz bütün hemşehrilerimizin peşinen dertlerini dinlemeyi taahhüt ediyoruz. Bu dertlerin bir kısmına çare olabilir, bir kısmına olamayız. Dertlerimizi paylaşırız. Ortak oluruz. Kederler, üzüntüler paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça büyür. Ben buna talibim. Hizmetkarınız olmaya talibim. Hem de gönlünüze, kalbinize girmeye talibim. O bakımdan herhangi bir tereddüttünüz olmasın. Bunun ispatını seçildikten sonra göreceksiniz. Biz 7 gün 24 saatimizi Zeytinburnu'na vakfedeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bana oy veren, vermeyen herkesin gurur duyacağı bir belediye başkanı olmak istiyorum"

Arısoy, "Biz yaptığımız hiçbir işi ucundan tutmadık. Her ne yaptıysak dibinden girdik. En iyisini yapmaya gayret ettik. Cumhurbaşkanımız benim mavi gözlerim, dökülmüş saçlarım için bizi tercih etmedi. Biz emeğimizle var olduk. Ben bu ilçeye emek vermek istiyorum. Buna yürekten inanın. Bana oy veren, vermeyen herkesin gurur duyacağı bir belediye başkanı olmak istiyorum. Benim hayalim; bana oy veren vermeyen herkesin gurur duyacağı, memnun olacağı belediye başkanı olmak" dedi.

Konuşmasının ardından mahalleliyle hatıra fotoğrafı çektiren Arısoy, yakılan meşalelerle uğurlandı.

Kaynak: İHA