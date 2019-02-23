Başkan Adayı Böcek, Kaş’ta

Konyaaltı Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Millet İttifakı'nın Kaş Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Millet ittifakı Kaş Belediye Başkan adayı Hayri Süt'ün SKM açılışı ve aday tanıtım törenine katıldı. Kaş'ta coşkuyla karşılanan Böcek, "Katılımcı yönetim anlayışımızla bugüne kadar çalıştık, bundan sonrada devam edeceğiz. Belediyelerimizi bu güne kadar ötekileştirmedik. 25 yıldır kimseyi işten çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız. Ben, sen yok, biz birlikte yaparız" diye konuştu.

Belediye Başkan adayı Hayri Süt de "Her derde derman belediyecilik anlayışımızla Kaş'ımıza hizmet etmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muhittin Böcek, Kaş Belediye Başkan adayı Hayri Süt ve meclis üyesi adaylarıyla vatandaşları selamladı.

SKM açılışı ve aday tanıtım törenine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Aydın Özer, İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci ile İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın ile İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA