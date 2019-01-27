Başkan adayı Erdoğan Bıyık her yerde

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışma temposunu iyiden iyiye artırdı.

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını sürdüren siyasi parti adayları arasında saha da en aktif olarak çalışan aday Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık oluyor. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmaları kapsamında Düzce'de faaliyet gösteren taksi duraklarını ziyaret etti. Taksi duraklarının ardından Kızılay'ın Kan Bağış tırına giderek Kök Hücre örneği verdikten sonra evi yanan Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'ye Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kalıcı Konutlarda kurulan Cumartesi Pazarında bulunan pazarcıları ve Kalıcı Konutlar esnafını ziyaret etti.

MHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde vatandaşlar Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a yoğun ilgi gösterdi.

Taksilerin sofrasına oturdu

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce'de faaliyet gösteren Taksi Duraklarındaki taksicileri ziyaret ederek taleplerini ve isteklerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde taksiciler MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a yakın davranarak destek sözü verdiler.

Sabah kahvaltılarını duraklarında yapan taksicilerin sofrasına misafir olan Erdoğan Bıyık taksiciler ile kahvaltı yaptı.

Taksiciler, "T plakalarının Düzce'de sayısının artmasından sonra biz mağdur olduk. Bizim elimizdeki plakaların değerlerini düşürdüler ve taksicilikle alakası olmayan kişilere T plaka satarak bizleri hiçe aydılar. Sırf Belediyeye gelir elde ettirmek için bizlerin düzenini bozdular. Duraklarımızın fiziki şartları yetersiz olmasından dolayı d ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca kaldırım kenarlarına bizlerin araçlarını park edebileceği cepler yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuşarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek sözü verdiler. Taksicilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Biz sizlerin yanında olacağız. Bende bir esnafım ve esnafların sorunlarını çok iyi biliyorum. Notlarımı aldım ve 31 Mart'tan sonra taleplerinizi, yaşadığınız sorunları çözme adına gerekeni yapacağım" şeklinde konuştu.

Erdoğan Bıyık'tan örnek davranış

Düzce'de kurulan Kızılay'ın kan bağış tırını da partililer ile ziyaret eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, örnek bir davranışın altına imza attı.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kök Hücre örneği verdi.

MHP İl ve İlçe yönetim Kurulu üyeleri ile partililerde kan bağışında bulundular.

Bayan Bıyık gözleme açtı

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ve MHP Düzce Teşkilatı tam kadro ile Kalıcı Konutlarda bulunan Pazaryerindeki pazarcılar ile esnafları ziyaret etti.

MHP Kadın Kolları Üyelerinin ve Erdoğan Bıyık'ın eşi Filiz Bıyık'ın da katıldığı ziyaretlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın eşi Filiz Bıyık gözleme tezgahının başına geçerek eşine gözleme açması görenlerin yüzünde gülümsemeye neden oldu.

Erdoğan Bıyık ve partililer pazaryerinde bulunan pazarcıları ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi. Pazaryeri ziyaretinin ardından MHP Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kalıcı Konutlarda bulunan esnafları ziyaret ederek Kalıcı Konutlar Bölgesinde yapmak istediği projeler hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: İHA