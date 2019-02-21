Başkan Adayı Melikoğlu;”Amacımız, Piraziz’imizi Dünya’ya tanıtmak ve hak ettiği yere ulaştırmak”

Giresun'un Piraziz İlçesi AK Parti Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu, parti teşkilatı ile birlikte günün her dakikasını değerlendiren ve ziyaretler gerçekleştiren Melikoğlu, gönül belediyeciliğini ilçemize getirmek için durmak yok çalışmaya devam sloganıyla çalışmalarına devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Kasaplar sitesini, Şoförler odasını ve Piraziz İsmail Yücel Anadolu ve Teknik Meslek lisesini ziyaret eden Uğur Melikoğlu, Halkımızdan gördüğümüz tevazu ile milletimiz bu seçimde huzur güven ve hizmeti oylayıp ak kadrolarını tercih edecek. Milletimizle birlikte karar verme ve birlikte yönetme sözü veriyoruz" dedi.

Melikoğlu, " Kasaplar sitemizin sıkıntılarını biliyoruz,notlarımızı aldık,esnafımız gülerse bizde güleriz,elimizden gelen neyse hep birlikte yapacağız.Rahat bir ortamda Piraziz Köftemizin tanıtımını yapan kasaplarımızın hak ettiği değerde ve yerde hizmetlerine ve ilçemizin tanıtımına devam etmelerini sağlayacağız.Giresun ve Bulancak'la olan ulaşımımızı sağlayan şoförlerimizin en büyük sıkıntısı yolcu azlığı,bunu da ilçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız bölümlerle gidereceğiz,Giresun milletvekillerimizin ve İstanbul Milletvekili ve TBMM idari amiri Hasan Turan'ın destekleriyle Piraziz'imizi eğitim yuvası haline getireceğiz,konuyla ilgili çalışmalar halen devam etmekte,2016 yılından bu yana kağıt üzerinde olan ancak bölüm açılmayan Meslek Yüksekokulumuzda ki ilk bölümümüz açıldı,öğretim kadrosu oluşturuluyor ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci sayımız ciddi ölçüde artacak. Çağımızın teknolojisine ayak uyduran ve geçtiğimiz yıl Amerika'da ilçemizi ve ülkemizi temsil eden Piraziz İsmail Yücel Anadolu ve Teknik Meslek lisemizin robotik kulübü öğrencilerinin başarıları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor, İstanbul'da 1-4 Mart'ta sonrasında ise inşallah tekrar Amerika'da ülkemizi temsil edecekler,her zaman arkalarında olacağız, gençlik bizim yarınlarımızın teminatıdır" diye konuştu.