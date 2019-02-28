Başkan Adayı Mesut Üner: Mevcut belediyenin yaptıkları yetersiz

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Gençler doğal olarak geleceklerini düşünüyor. İş, aş, olanak vereceksiniz ki burada bir hayat kurmak için nedenleri olsun. Mevcut belediyenin yaptıkları yetersiz, bizim projelerimiz var. Ulaşım, iş, tesis, tarım, yatırım, üniversite dahil birçok planımız var" dedi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, 27 bin metrekarelik Ekoköy projesini hayata geçirerek işsizlik sorununu çözeceklerini ifade etti. Gençlerin Çatalca'da kalmaları için rasyonel projelere ihtiyaç duyduklarını söyleyen Üner, "Maalesef mevcut belediyenin yaptıkları yetersiz. Gençler doğal olarak geleceklerini düşünüyor. İş, aş, olanak vereceksiniz ki burada bir hayat kurmak için nedenleri olsun. Bizim projelerimiz var. Ulaşım, iş, tesis, tarım, yatırım, üniversite, birçok planımız var" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE, GELECEK KAYGISI OLMADAN BÜYÜMELİ"

Çocukların geleceği için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Üner, "Çocuklarınızın yarınlarını planladığımız Çatalca'da çocuklarınızın güvenli bir ilçede, güvenli bir ortamda, güvenli bir şekilde, gelecek kaygısı olmadan büyümeleri ve onların istikbalini güzelleştirmek için elimizden gelen bütün projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMI ARTIRACAK PROJELERLE GELİYOR

İstihdama ve hayvan haklarına önem verdiklerini dile getiren Mesut Üner, "İstihdamı artıracak projelerimizle geliyoruz. Biz zaten mevcut düzeni değiştireceğiz. Biz Çatalca'nın ekolojisine uygun, atmosferine zarar vermeyecek projeler geliştiriyoruz. Hayvan hakları deyince tüm İstanbul, tüm Türkiye Çatalca'yı örnek gösterecek. Çünkü biz köylüyüz, hepimizin ahırında, kümesinde hayvanları var. Hepimiz hayvan severiz, sokak hayvanlarına yönelik bir projemiz var" dedi.

VATANDAŞ KENDİNİ GELİŞTİREBİLECEĞİ KURSLARDAN MAHRUM OLMAYACAK

Çatalca'da sosyal hayatı, el becerilerini ve yetenekleri artıracak kursları da düşündüklerini açıklayan Üner, "Erkelerin sosyal hayatını akşam işten eve döndüklerinde kahvehaneyle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Kendilerini geliştirebilecekleri projelerimiz, katılabilecekleri kurslar olacak. Kadınlarımız Çatalca'mızın mihenk taşıdır. Kadınlarımızın varlığı ile Çatalca'mız gelişiyor. Kadınlarımız geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı yetiştiriyor. Kadınlarımıza sadece dikiş, nakış değil, tüm sosyal aktivitelerden faydalanabilecekleri alanlar açacağız. Psikolojik danışmanlıktan kendilerini geliştirebilecekleri kurslara kadar her şeyi düşündük" diye konuştu.

DHA