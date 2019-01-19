Başkan adayı Özlü’den Uzel müjdesi

DÜZCE(İHA) – 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü "Bizim amacımız önümüzdeki 5 yılda Düzce'ye en az 10 bin istihdam sağlamaktır" dedi.

Mahalle ziyaretlerine devam eden AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü Ağa Mahallesinde büyük bir coşku ile karşılandı. Vatandaşlar Özlü'ye büyük ilgi gösterirken havai fişekler ve davul zurna ile karşıladılar. Mahalle gençleri ise ellerinde "Bakanımız mahallemize hoş geldiniz" dövizleri ile Özlü'ye eşlik ederken uzun süre "Büyük başkan" tezahüratları yaptılar.

Özlü, burada yaptığı açıklama da Düzce'de ki OSB'ler doldurulması ve istihdam konusunda çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek "Düzce için çalışıyoruz. Düzce'ye daha fazla yatırım yapmak için gayret sarf ediyoruz. Düzce'nin projelerini takip ediyoruz. UZEL'in sahibi Türkan Hanım Düzce'deydi. Onlarla UZEL arazisinin, UZEL fabrikalarının hayata geçirilmesi için çalıştık. Çünkü bizim amacımız önümüzdeki 5 yılda Düzce'ye en az 10 bin istihdam sağlamaktır. Bunun için Organize Sanayi Bölgelerimizi değerlendireceğiz. Örneğin bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük et entegre tesislerinden birisini Düzce'ye getirmek üzereyiz. Evvelki gün de bu tesislerin sahibi Düzce'deydi. Bizi ziyarete gelmişti. Kendisiyle görüştük. İnşallah önümüzdeki günlerde arazideki parselasyon sorunlarını hallettikten sonra Gümüşova OSB'de yeni bir tesisin, büyük bir tesisin temelini atacağız."

Bilindiği üzere Özlü daha önce de İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Namet ve Maret'in sahibi Faruk Kayar ile bir araya gelmiş ve yatırım sözü almıştı. Son olarak UZEL firması ile bir araya gelen Özlü, UZEL'in de Düzce'de ki fabrikasını faaliyete geçirmesi konusunda görüşmelerde bulundu.

Kaynak: İHA