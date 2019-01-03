Başkan adayı Sakallı’nın yılın ilk ziyareti Sarıcakaya’ya

2019 yılının ilk ilçe ziyaretini Sarıcakaya'ya gerçekleştiren AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 Mart ayındaki seçimler için "Gönül Belediyeciliği" seferberliği çağrısı düsturuyla hareket ettiklerini kaydetti.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, bir dizi ziyaret için geldiği Sarıcakaya ilçesinde ilk olarak Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Yazar ve diğer kurum personeliyle de tek tek selamlaşan Sakallı, ardından ilçe esnaflarıyla buluştu. Esnaflarla sohbet ederek taleplerini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, "Tüm ilçelerimizle beraber AK Partiyi 2004'te zirveye taşıyan gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" mesajını yineledi.

7'den 70'e tüm kesimle yakın temas kuracakları vurgusunu yapan Sakallı, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İlçe Teşkilatıyla bir araya geldi. Burada partililere seslenen Sakalı "2019 seçimlerine yeni bir heyecanla, ruhla girmeliyiz ki başarıyı yakalayabilelim. Milletimizin sesine kulak verip, onların sesi olalım. Tekrar söylemek istiyorum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında dediği gibi; AK Parti'yi 2004'te zirveye taşıyan gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışalım. Şuan tek gündem var o da yerel seçimlerdir. Özellikle İlk kez oy kullanacak bir gençlerimiz tek tek ulaşıp onların taleplerini değerlendirmeliyiz. Gönüllerine dokunmalıyız. Çalışmalarımızı anlatmalıyız. Vatandaş ile bütünleşmiş ruhla gecemizi gündüzümüze kataraktan çalışmalıyız. Kimin yardıma ihtiyacı var, kim ne durumda bunları bilerek hareket etmeliyiz. Gönülleri fethetmediğimiz takdirde, aşkla, şevkle, adaletle, akılla çalışmadığımız zaman asla gönüllere inmiş olamayız ve başarıyı yakalayamamış oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından kendisine ziyarette eşlik eden Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ve beraberindeki heyetle belediyeyi ziyaret eden Sakallı, burada da muhtarlarla buluştu. Her daim muhtarların emrinde olduklarını aktararak konuşmasına başlayan Sakallı "Bizler her daim demokrasimizin bel kemiği olan muhtarlarımızın emrindeyiz. Sizlerden gelen şikayetler talepler anında değerlendirilecektir. Çözüm odaklı çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA