Başkan Adayı Taşyürek: Kartal’da iş ve istihdam artacak

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, ticareti, sanayiyi güçlendirerek Kartal'da iş ve istihdam imkânını artıracaklarını söyledi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Din Görevlileri ile kahvaltı programı vesilesiyle buluştu. Programa Kartal'ın farklı mahallelerindeki cami, mescid, Kur'an Kursu ve İslam Dini eğitimi veren kurumlardaki görevliler ile birlikte olan Kartal Müftüsü Mustafa Baytar da katıldı. Kartal Müftüsü Mustafa Baytar, din görevlilerinin toplumun ortak paydası olduğunu belirtti. Ayrıca "İnşallah Ezan-ı Muhammediye'den rahatsız olmayan ve Müslümanlık ile yoğrulmuş bu yurdu emanet bilinciyle sahiplenecek ve de ihya edecek liderlerimiz başımızda olur" dedi.

"HİZMET ETMEYENLER BORÇ BIRAKARAK GİDİYOR"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, din görevlilerine şu sözlerle seslendi:

"Bizler inşallah bu aziz vatanın son 10 yıldır sahipsizliğine son vermek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın emanetiyiz. Kartal'ımızı sahiplenmek ve Kartal'a hizmet etmek amacıyla seçimlerde aday olduk. Bizler "Tedbir, hayatın yarısıdır." bilincinde olan ve yağmur duasına giderken yanımızda şemsiye de götüren kimseleriz.Bizlerin gönül birlikteliği yapması gerekli. Hem kavli hem de fiili dua etmeliyiz. Son 10 yılda 2,5 milyar TL paramızı harcamış ve halkına esaslı bir hizmet sunamayan üstelik 500 milyon TL borç içinde bırakan belediyecilik yönetimine son vermeliyiz."

KARTAL'A HİZMET ETMEK İÇİN GELİYOR

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, konuşmasına söyle devam etti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, sizlerin teveccühleriyle, Kartal'ın hizmetkârı olmak için yola çıktım. Hayırla çıktığımız yolun, hayırla sonuçlanmasını niyaz ediyorum.Gayemiz;Kartal'ı hak ettiği, eser ve hizmetlerle donatmaktır. Gayemiz; hep birlikte hizmet etmek, Kartal'ın ve Kartallıların hizmetkârı olmaktır."

GÜNDEM İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİK

'Anamdan ve babamdan aldığım ve hayatım boyunca uyguladığım ilk terbiye, doğruluk ve dürüstlüktür" diyen Ebubekir Taşyürek, "İş hayatım ve mesleki kariyerim, bana; zamanı, finansı ve insanı doğru yönetme kabiliyeti kazandırdı.Liderimizin dediği gibi,Kartal'ın hizmetkârlığı nasip olursa, bu ilkelerden milim şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Anagündemlerimizden biri; istihdam ve girişimcilik olacak değerli arkadaşlarım.İstihdamı artırmak,yerel ekonomiyi güçlendirmek, kafa yoracağımız ana meseledir. Ticareti, sanayiyi güçlendireceğiz.İş ve istihdam imkânını çoğaltacağız" diyerek konuşmasını bitirdi.

DHA