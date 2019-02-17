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  3. Başkan adayı Yazıcı eşiyle birlikte kermesi ziyaret etti

Başkan adayı Yazıcı eşiyle birlikte kermesi ziyaret etti

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı eşi Gül Yazıcı ile birlikte bir okulun bahçesinde düzenlenen kermesi ziyaret etti.

Başkan adayı Yazıcı eşiyle birlikte kermesi ziyaret etti

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı eşi Gül Yazıcı ile birlikte bir okulun bahçesinde düzenlenen kermesi ziyaret etti.

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, eşi Gül Yazıcı ile birlikte Sabancı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermesi ziyaret etti. El emeği ürünlere hayran kaldıklarını belirten Yazıcı çifti kermeste alışveriş yaptı. Yazıcı, kermeste yer alan okul aile birliği üyelerine ve stant sahiplerine hayırlı kazançlar dileğinde bulundu.

Başkan adayı Yazıcı eşiyle birlikte kermesi ziyaret etti

Başkan adayı Yazıcı eşiyle birlikte kermesi ziyaret etti

Kaynak: İHA

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