Başkan adayına saldıran zanlıya linç girişimi

Cumhur İttifakı'nın Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi'ye evinin önünde silahlı saldırıda bulunan şahıs, adliyeye sevk sırasında kendisini bekleyen yaklaşık 150 kişi tarafından linç edilmek istendi. Zanlı tutuklanırken, Başterzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, seçim kampanyaları kapsamında çalışmalarını tamamlayıp evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Başterzi, Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Başterzi daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından adliyeye götürülen A.Y. (29), kendisini bekleyen yaklaşık 150 kişi tarafından linç edilmek istendi. Kalabalık; polis ekipleri, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Halil Düztaş ve AK Parti eski Selçuk İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen tarafından güçlükle sakinleştirildi. İlçe başkanları, grubu seçim ofisine götürdü. Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. tutuklanırken, ameliyattan çıkan Cumhur İttifakı'nın Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA