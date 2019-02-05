Başkan adayından, başkana ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Uşak Belediye Başkanı adayı Mehmet Çakın ve parti yönetimi Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan'ı makamında ziyaret etti.

5 yıllık görev süresince Uşak'ın çehresini değiştiren projelere imza atan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Uşak'ta girilmedik sokak bırakmayan Başkan Cahan, makamında Uşak AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın'ı ağırladı.

30 Mart 2014'te AK Parti'den Uşak Belediye Başkanı seçilen Av. Nurullah Cahan, 5 yıllık görev süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Uşak'ta kalıcı eserler bırakmak için çalışmalar yaptıklarını ve hizmetlerin AK Parti Belediyeciliği ile süreceğini belirtti.

Uşak'a AK Parti'nin insan odaklı hizmet anlayışı ile 5 yıl gibi bir sürede önemli hizmetleri kazandırdıklarını dile getiren Başkan Cahan, "Halkımızın teveccühü ve AK Parti teşkilatlarının gayretleriyle göreve geldik ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başlattığı AK Belediyecilik anlayışını ilimize yansıtmak için yoğun bir çalışma yaptık. Uşak'ın tamamında kalıcı eserlerimiz oldu. Kentpark, mahalle konakları, köprülü kavşaklar, kentsel dönüşüm, modern yollar, park ve bahçeler ile sosyal alanlardaki çalışmalarımızla halkımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdik. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var ve partimizin kazanması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. AK Parti belediyeciliğini Uşak'ta devam ettirmek için gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok çalışmaya devam" dedi.

Ak Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, belediyenin çeşitli birimlerini ziyaret ederek, personellerle sohbet ettikten sonra belediyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA