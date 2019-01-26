Başkan adayından hayat kurtaran müdahale

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde bir törende düşerek fenalaşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'na ilk müdahaleyi, törende bulunan AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Doktor Ahmet Murat Ünal yaptı. Hastaneye kaldırılan başkanın kalça kemiğinde kırık tespit edildi.

Mudanya'da Lozan Mübadilleri Vakfi'nın düzenlediği programda mübadelenin 96. yılı dolayısıyla savaşlarda ve göç yollarında hayatlarını kaybedenler anıldı. Törende Atatürkçü Düşünce Derneği Mudanya Şubesi Başkanı Sebahattin Atamer, ayağı takılıp yere düştü. Acı içinde yerde kıvranan Atamer'e ilk müdahaleyi AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal yaptı.

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği'nin Türk- Yunan Mübadelesi'nin 96. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında denize karanfil sunum esnasında yaşanan kazaya Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkanı Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal müdahale etti.

Düşerek yaralanan Sabahattin Atamer'e nörolojik muayenelerini yapan Başkan Adayı Ünal, sol kalçada hasar tespit etti. 112 acil servisi görevlilerinin gelmesi ile hastaneye kaldırılan Atamer'in sol kalca kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Atamer'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Dr. Ünal, hastaneye yatırılan Atamer'i hastanede ziyaret etti.

Kaynak: İHA