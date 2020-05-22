Başkan Ahmet Cin açıkladı! İşte Koronavirüs'ün Pendik'teki son durumu!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında gazetecilere anlattı.

Başkan Cin, ilk virüs vakasının ardından hızlı bir şekilde çalışmalar başladıklarını, bununla beraber Pendik’teki tüm cadde ve sokakların dezenfektasyon işlemlerini tamamlanıp 2. Etap çalışmalarına başlandığını, yardıma muhtaç 6 bin aileye hijyen paketi yardımı yaptıklarını söyledi. İlçede titizlik içerisinde temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Cin, bunun yanında ücretsiz bir şekilde taksi, dolmuş ve minibüslerin dezenfekte çalışmaları yaptıklarını bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

KORONAVİRÜS’ÜN PENDİK’TEKİ SON DURUMU

Başkan Ahmet Cin ilçedeki koronavirüs vakalarına ait Pendik’teki son duruma ait bilgileri şu şekilde paylaştı: “İlçemizde aşırı bir vaka sayısı bulunmuyor. Salgın ilçemizde kontrol altına alınmış durumda. Şuan sayı olarak 90 vatandaşımız Marmara Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda korona tedavisi görüyor. Pendik Devlet Hastanesi’nde ise herhangi bir koronalı hasta yok. 700 bin nüfuslu bir şehre göre rakamlarımız gerçekten iyi durumda” dedi.

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38 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI

Diğer yıllar olduğu gibi bu yılda ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını aktaran Başkan Cin, her yıl 4, 5 bin liralık gıda yardımı yaparken bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılan yardımların miktarının ciddi rakamlara ulaştığını kaydetti.

SOSYAL MESAFELİ TOPLU CUMA NAMAZI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın normalleşme sürecine yönelik camilerin ibadete açma kararın ardından Başkan Ahmet Cin, güzel bir projeye imza atacağını açıkladı.

Başkan Cin, Bayramdan sonraki ilk hafta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmaması halinde, Green park önünde yer alan semt pazarında namazgah şeklinde sosyal mesafe ve tedbirleri alınarak Cuma namazı kılmayı planladıklarını açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlaması olması halinde ise birkaç seçeneğin masada olduğunu dile getirdi.

Hatırlatma: Pendik’te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemlerde cumartesi pazarı Cuma günü kuruluyor.

"MİLLET BAHÇESİ’NİN DEVRİNİ ALDIK"

Müjdeli haberleri peş peşe sıralayan Başkan Ahmet Cin, millet bahçesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan devirlerini yapılan protokolle aldıklarını, artık millet bahçesinin işletmesinin Pendik Belediyesi’ne resmen verildiğini duyurdu. Resmi açılışı için ise Cumhurbaşkanlığından gelecek bilgiyi beklediklerini dile getirdi.

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BAŞKAN CİN’DEN PENDİK’E 2. MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Ayrıca başkan Cin, bir müjdeyi de ilk kez yine bu toplantıda duyurdu. Pendik’e 2. bir millet bahçesi projesi yapmaya planladıklarını aktaran Cin, önümüzdeki günlerde detaylarını ortaya çıkacağını ve bunun hızlı bir şekilde kamuoyuna aktarılacağını söyledi.

EKREM İMAMOĞLU'NA GÖNDERMELİ MESAJ “BİZ SAMİMİYİZ, PENDİK’E SAMİMİ BİR ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ “

İBB tarafından Pendik sahilde yapımı devam eden 940 araçlık otoparkın bir türlü ilerlemediğini söyleyen Başkan Cin, "günlerdir bir çivi çakılmış değil. Aynı şekilde yine İBB tarafından Kavakpınar mahallemizde yer alan bağlantı yolu çalışmasında benzer sıkıntıları yaşıyoruz. İlgili partinin Pendik’te ki temsilcileriyle de görüşüyoruz. Kendilerine de söyledik, Buradan bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz. Bize devretsinler biz yapalım.”dedi.

Bu açıklamasında sonra ise Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapmayı ihmal etmedi Cin,” Biz samimiyiz, Pendik’e samimi bir şekilde hizmet etmek istiyoruz.” diye de sözlerine ekledi.

YIKILAN BELEDİYE BİNASI

Pendiklilerin en çok merak ettiği konuların başında eski Pendik Belediyesinin hizmet binasının yıkılmasından sonra ne yapılacağı konusuna da açıklık getirdi.

Başkan Ahmet Cin bu konuyla ilgili; ''Yıkımını malumunuz gerçekleştirdik. Üzerini kapattık, asfaltlama çalışması yaptık. Şimdi önümüzdeki günlerde güzel bir Peyzaj düzenlemesini yapıp, belirli bir süre, otopark olarak değerlendireceğiz. Buraya yapılacak çalışmayla ilgili istişarelerimiz sürüyor. Henüz karar vermiş değiliz.” şeklinde konuştu.

''4 BİN CADDE VE SOKAĞIN ALTYAPI ENVANTERİNİ ÇIKARIYORUZ”

İnsanların yoğun bir şekilde evde kaldıkları bugünlerde alt yapı çalışmaları durdurmanın tam aksine hızlandırdıklarını dile getiren Başkan Cin, "yaptığımız mobil uygulama sayesinde, Pendik’in 4 bin sokak ve caddesinin fotoğrafını çekerek eksiklik envanterini çıkaracağız. Bunun ardından hızlı bir şekilde eksiklerin giderilmesi konusunda çalışmamıza başlayacağız.” dedi.

Yusuf Saray