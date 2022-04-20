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  3. Başkan Ahmet Cin, basın mensuplarıyla sahurda buluştu! “İyi günde, kötü günde her zaman vatandaşımızın yanındayız"

Başkan Ahmet Cin, basın mensuplarıyla sahurda buluştu! “İyi günde, kötü günde her zaman vatandaşımızın yanındayız"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin basın mensuplarıyla sahur programında bir araya geldi. Sürdürülen projelerdeki son durum hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Cin, İstanbul'un en fazla yatırım yapan ilçe belediyesi olduklarını dile getirdi.

Başkan Ahmet Cin, basın mensuplarıyla sahurda buluştu! “İyi günde, kötü günde her zaman vatandaşımızın yanındayız"

Vatandaşlarla iftarla bir araya gelen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu kez sahurda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

Dün gece Hayaltepe Tesisleri’nde gerçekleşen sahurda, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Ahmet Cin, daha sonra gazetecilerin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Başkan Ahmet Cin, basın mensuplarıyla sahurda buluştu! İyi günde, kötü günde her zaman vatandaşımızın yanındayız

BELEDİYE BİNASI

Yapılı süren yeni belediye binasının temelinin atıldığını ifade eden Başkan Cin,  inşaat sürecinin hızla tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Başkan Ahmet Cin, basın mensuplarıyla sahurda buluştu! İyi günde, kötü günde her zaman vatandaşımızın yanındayız

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Deprem karşı sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Cin, Türkiye'de ilk kez deprem anında sallanmasına karşı yıkılmayacak şekilde tasarlanmış bina projesi başlattıklarını belirtti. 

Başkan Ahmet Cin, basın mensuplarıyla sahurda buluştu! İyi günde, kötü günde her zaman vatandaşımızın yanındayız

PENDİK DEVLET HASTANESİ

Pendik Devlet Hastanesi'ne ilişkin bilgiler veren Başkan Cin, mevcut hastane binasının yıkılarak bulunduğu yerde modern şekilde yeniden yapılabileceğini belirtti. 

İstanbul’un en fazla yatırım yapan ilçe belediyesi olduklarını, sosyal yardımlar noktasında da yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerini gözettiklerini ifade eden Başkan Cin; “İyi günde, kötü günde her zaman vatandaşımızın yanındayız” dedi.

Başkan Ahmet Cin, basın mensuplarıyla sahurda buluştu! İyi günde, kötü günde her zaman vatandaşımızın yanındayız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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