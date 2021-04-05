Başkan Ahmet Cin, gençlerin Pendik hayallerini dinledi!

Farklı görüşlerde ve çeşitli fikirlerdeki gençlerin buluştuğu ''Ahmet Abi’yle Konuşuyorum'' programında gençlerin sorularını yanıt veren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençlerin taleplerini ve eleştirilerini dinleyerek onları detaylıca bilgilendirdi.

Oluşturulan tarafsız ortam çerçevesinde gençlerin görüşlerini sunduğu 'Ahmet Abi’yle Konuşuyorum'' programında Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin, gençlerin her türlü sorusuna cevap vererek onları merak ettikleri konular ile ilgili aydınlattı. Ahmet Abi’leriyle konuşma fırsatı yakalayan gençler hem belediyenin gençlere yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgilenirken hem de akıllarındaki tüm soru işaretlerini giderdi.

CANLI YAYINLA SORULAR CEVAPLANDI

Pendik Belediyesi sosyal medya kanallarında canlı yayınlanan programda zaman zaman vatandaşların sorularına da yer verildi. Programa katılan gençler “Bir belediye başkanının gençlerin görüşlerine ve isteklerine bu kadar değer vermesi çok güzel. Bunun için teşekkür ederiz.” dedi.

PENDİK İÇİN HAYALLER ANLATILDI

Belediyecilikle ilgili soruların yanında gençlerden kişisel sorular da geldi. Hayattan sohbet eden Başkan Ahmet Cin ve gençler, gelecek hayallerinden de bahsetti. Bu konu hakkında Başkan Ahmet Cin gelen bir soruya “Genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum hep. Belediye başkanından önce ben sizin bir abinizim… Belediye Başkanı olmak gibi bir hayalim yoktu. Her zaman halka hizmet noktasında katkı yapma hedeflerim ve hayalim oldu. 31 Mart öncesi kimsem şuanda da oyum. Hizmet konusunda da teşrik-i mesaimizin büyük bir kısmını buna ayırırıyoruz. Hizmetten zevk duyuyoruz.” şeklinde cevap verdi. Pendik hayallerini anlatan gençler, spor kompleksleri, kültür merkezleri, Teknopark, Bilim Merkezleri, e-spor girişimleri gibi ilgi alanlarına ilişkin hizmetleri öğrendi.