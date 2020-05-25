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  3. Başkan Ahmet Cin, minik Kartal’ın şeker isteğini geri çevirmedi

Başkan Ahmet Cin, minik Kartal’ın şeker isteğini geri çevirmedi

Pendik Şeyhli Mahallesi’nde yaşayan Kartal Tezcan (7) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram şekeri alamadı. Bunu üzerine küçük Kartal, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e sosya medyadan bir video göndererek mesaj yolladı. Bunu gören Başkan Ahmet Cin, ise duruma sessiz kalmadı.
Bu durumunu ağlayarak dile getiren minik Kartal’ın o anlarını ablası Bade Tezcan (12) kayıt altına aldı ve Pendik Belediyesi ile paylaştı. Kartal’ın “Belediye Başkanım artık bir kutu da şeker gönderin. Bir şeker bile alamadım. Şeker Bayramı’nı kutlayamadım” sözlerine ilgisiz kalmayan Belediye Başkanı Ahmet Cin, çocuğun adresine ekiplerini yönlendirdi.
 
Ekipler, hem Kartal’a hem de abla Bade’ye oyuncak, kitap ve şeker hediye etti. Ayrıca, Başkan Ahmet Cin telefonda görüntülü olarak görüştüğü Kartal ve Bade kardeşleri belediyeye davet etti. İki kardeş Başkan Ahmet Cin’e kendilerini kırmadığı için teşekkür etti.
25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:35

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