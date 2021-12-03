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  3. Başkan Ahmet Cin ve öğrenciler arasında kıyasıya rekabet! Gençlik Kampında lise öğrencileriyle bir araya geldi

Başkan Ahmet Cin ve öğrenciler arasında kıyasıya rekabet! Gençlik Kampında lise öğrencileriyle bir araya geldi

Gençlik Kampında lise öğrencileri ile etkinlikler kapsamında buluşan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz,onlardan gelen talepleri dinliyoruz.” diyerek gençlere ve spora olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Başkan Ahmet Cin ve öğrenciler arasında kıyasıya rekabet! Gençlik Kampında lise öğrencileriyle bir araya geldi

Pendik Belediyesi tarafından lise öğrencileri Pendik Gençlik Kampında doğayla buluşturulmaya devam ediyor.

Kamp alanında gençlerle bir araya gelen Başkan Ahmet Cin, öğrencilerle sohbet ederek istek ve arzularını dinledi.

"ÜNİVERSİTE KAZANAN ÖĞRENCİLERE DESTEĞİMİZ SENEYE DE ARTARAK DEVAM EDECEK"

Spor kompleksleri ve üniversite öğrencilerine yapılan destek hakkında öğrencileri bilgilendiren Başkan Ahmet Cin: “Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz.Sizlerden gelen talep üzerine Kemal Tahir Kütüphanemizin mesai saatini 24 saate çevirdik. Gençlerimiz için sosyal faaliyetlerimiz de oluyor. Spor komplekslerimiz konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yıl ilk defa üniversiteyi yeni kazanan tüm öğrencilere 750 Tl desteğimiz oldu.Seneye de bu desteğimize inşallah arttırarak devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

BAŞKAN AHMET CİN ÖĞRENCİLERLE BİR ARADA

Başkan Ahmet Cin, öğrencilerle sahaya inerek basketbol oynadı, çocuklarla vakit geçirdi. Alanda aynı zamanda doğa yürüyüşü, ok atma, sportif etkinlik ve geleneksel oyunların yanı sıra kamp ateşi eşliğinde şarkılar da söylendi. 27 okulun katıldığı etkinlikler sene sonuna kadar devam edecek.

Başkan Ahmet Cin ve öğrenciler arasında kıyasıya rekabet! Gençlik Kampında lise öğrencileriyle bir araya geldiBaşkan Ahmet Cin ve öğrenciler arasında kıyasıya rekabet! Gençlik Kampında lise öğrencileriyle bir araya geldiBaşkan Ahmet Cin ve öğrenciler arasında kıyasıya rekabet! Gençlik Kampında lise öğrencileriyle bir araya geldi

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