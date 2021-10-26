Başkan Ahmet Cin’den Kavakpınar’a 2. imar müjdesi

Pendik Belediyesi Başkan Ahmet Cin’in sözünü verdiği ve yıllardır Pendik’te çözümlenemeyen imar sorunları hakkında çalışmalarına devam ediyor.

ONAY BEKLENİYOR

Bölge halkı ve 400 malik tarafından beklenen Kavakpınar Mahallesi Kemiklidere Yanyolu, Misakı Milli Caddesi ile Yaniasır Caddesi arasındaki tarla vasıflı hisseli parsellerdeki parselasyon işlemleri tamamlanarak onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerine gönderildi.