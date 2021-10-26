Başkan Ahmet Cin’den Kavakpınar’a 2. imar müjdesi
Pendik’te sözü verilen imar sorunları tek tek çözüme kavuşuyor. Başkan Ahmet Cin’in geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Kavakpınar Mahallesi Gülyalı Caddesi ile Havaalanı Bağlantı Yolu imar planının ardından şimdi de Kemiklidere Yanyolu, Misakı Milli Caddesi ile Yaniasır Caddesi arasında (Tepebaşı Camii Mevkisi) bulunan tarla vasıflı kadastral parseller imar uygulamasına dahil edildi.
Pendik Belediyesi Başkan Ahmet Cin’in sözünü verdiği ve yıllardır Pendik’te çözümlenemeyen imar sorunları hakkında çalışmalarına devam ediyor.
ONAY BEKLENİYOR
Bölge halkı ve 400 malik tarafından beklenen Kavakpınar Mahallesi Kemiklidere Yanyolu, Misakı Milli Caddesi ile Yaniasır Caddesi arasındaki tarla vasıflı hisseli parsellerdeki parselasyon işlemleri tamamlanarak onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerine gönderildi.