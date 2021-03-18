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  3. Başkan Ahmet Cin'den şehit ve gazi ailelerine 18 Mart ziyareti!

Başkan Ahmet Cin'den şehit ve gazi ailelerine 18 Mart ziyareti!

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçede ikamet eden 347 şehit ve gazi yakınının tamamını ziyaret ederek onlara hediyelerini takdim etti.

Başkan Ahmet Cin'den şehit ve gazi ailelerine 18 Mart ziyareti!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehit ve gazi yakınlarını ziyaret gerçekleştirdi. Tüm şehitlerimiz için duaların edildiği ziyarette Başkan Ahmet Cin ailelere “Her zaman yanınızdayız.” mesajı verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin, şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Dr. Hülya Kaya’nın da eşlik ettiği ziyarette ailelerle sohbet eden Başkan Ahmet Cin, gazi ve şehitlerimize olan minnettarlığını dile getirerek “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Ahmet Cin'den şehit ve gazi ailelerine 18 Mart ziyareti!

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR OKUNDU

Ziyaretlerde, tüm şehitlerimiz için dualar okundu. Öte yandan belediye ekipleri de Pendik Gönüllüleriyle birlikte ilçede ikamet eden 347 şehit ve gazi yakınını tek tek ziyaret etti. Ziyaret sonunda hediye takdim edildi.

Başkan Ahmet Cin'den şehit ve gazi ailelerine 18 Mart ziyareti!Başkan Ahmet Cin'den şehit ve gazi ailelerine 18 Mart ziyareti!Başkan Ahmet Cin'den şehit ve gazi ailelerine 18 Mart ziyareti!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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