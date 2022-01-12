2022 Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10221015320. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi! Aradaki fark iyice arttı!2018 yılında başlayan dava sonuçlandı! Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti! "Geç de olsa adalet tecelli etti"Kürşat Yılmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Yakup Kürşat Yılmaz suçu ne? Kürşat Yılmaz tahliye oldu mu?İstikrah ne demek, TDK'ya göre İstikrah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Güncel votka fiyatları 2022 | Votka fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...Ümit Sayın'ın eşi kim? Eda Modoğlu kimdir, nereli? Eda Modoğlu BiyografisiSon dakika | Yerli aşı TURKOVAC'ın faz 3 sonuçlarının detayları açıklandı! İşte aşının etkinliği...2022 Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210353Astrolojide 11. Ev Ne Demek? 11. Ev neyi temsil eder? Hangi burcun evi?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Başkan Ahmet Cin'in acı günü! Kayınpederi hayatını kaybetti

Başkan Ahmet Cin'in acı günü! Kayınpederi hayatını kaybetti

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in kayınpederi Yılmaz Somun hayatını kaybetti.

Başkan Ahmet Cin'in acı günü! Kayınpederi hayatını kaybetti

Bir süredir Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gören Ahmet Somun, 12 Ocak Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından duyurdu.

CENAZE DETAYLARINI BAŞKAN AHMET CİN DUYURDU

Başkan Ahmet Cin yaptığı paylaşımda, "Kayınpederim Yılmaz Somun Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı öğle namazına müteakip Pendik Sahil Camii'nde kılınacaktır. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Haber olarak, Merhuma Allahtan rahmet, Başkan Ahmet Cin ve kıymetli eşlerine başsağlığı dileriz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT