Başkan Ahmet Cin'in acı günü! Kayınpederi hayatını kaybetti
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in kayınpederi Yılmaz Somun hayatını kaybetti.
Bir süredir Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gören Ahmet Somun, 12 Ocak Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından duyurdu.
CENAZE DETAYLARINI BAŞKAN AHMET CİN DUYURDU
Başkan Ahmet Cin yaptığı paylaşımda, "Kayınpederim Yılmaz Somun Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı öğle namazına müteakip Pendik Sahil Camii'nde kılınacaktır. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Bölge Gündem Haber olarak, Merhuma Allahtan rahmet, Başkan Ahmet Cin ve kıymetli eşlerine başsağlığı dileriz.