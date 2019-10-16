Başkan Akgün: “2020 bütçesi tasarrufa yöneliktir”

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 351 Milyon TL olarak kabul edildi.

Ekim ayı Meclis toplantısını ikinci ve üçüncü oturum olarak gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde 2020 - 2024 Stratejik Planı, 2020 Yılı Performans programı, 2020 Mali Yılı Gelir (Ücret Tarifesi), ve 2020 Mali Yılı Tahmini Bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste CHP grubu adına Coşkun Tanış, Ak Parti adına Okan Gülkoku ve İYİ Parti adına Özkalp Beyaz partileri adına söz alarak Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti. Gündem maddelerine geçilmeden önce Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler ve sivil vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Büyükçekmece Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi bir önceki yıla oranla 110 milyon TL düşürülerek 351 Milyon TL olarak öngörüldü.

Operasyona tepki gösteren ülkeleri kınadı

Meclis gündemi öncesinde konuşan Başkan Akgün, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ve bu nedenle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı alan ülkeleri kınadı. Türkiye'nin, Fırat'ın Doğusu'nda gerçekleştirmekte olduğu operasyonun Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve Suriye'ye barış getirmek amacıyla yapıldığını belirten Başkan Akgün, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın operasyon için sarf ettiği ifadelerin son derece yanlış olduğunu savundu. Operasyona tepki gösteren ülkeleri kınadığını da ifade eden Akgün, "Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Bu operasyon bize bir kez daha gösterdi ki, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok" diye konuştu.

"2020 yılında 351 milyon TL olarak öngördük"

Başkan Akgün, bütçenin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak hazırlandığını belirterek, "2020 bütçesi yatırımdan çok tasarruf bütçesi olacak. 2019 yılında 460 milyon TL olan bütçemizi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurarak 2020 yılında 351 milyon TL olarak öngördük. 2020 bütçesi yatırımdan çok tasarruf bütçesi olacak. Büyükçekmecemize, Büyükçekmece ailemize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA