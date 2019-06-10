Başkan Akgün, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor.

Hasar gören, yanan veya onarılması gereken evlerin bakım ve onarım çalışmalarını yapan, ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren Büyükçekmece Belediyesi, sosyal belediyeciliğin örneklerinden birini uyguluyor.

Büyükçekmece Belediyesi onlarca aileye evleri konusunda destek oldu

Onlarca aileye evleri konusunda destek olan ve çeşitli yardımlarda bulunan Başkan Akgün, 24 mahallenin tamamında sokak sokak denetimler yaparak ve Büyükçekmecelilerle konuşarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı oluyor. Bugüne kadar onlarca evsiz insana ev yapan, evi yananların evini yenileyen ve evlerin ihtiyaçlarına koşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyük bir özveriyle çalışıyor.

Kullanılamaz hale gelen evler baştan sona yenileniyor

Kullanılamaz hale gelen evleri baştan sona yenileyen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri geçtiğimiz aylarda, Tepecik Hürriyet Mahallesi Sünger Sokak'ta bulunan ve bir vatandaşın hayatını kaybettiği yangın olayı sonrasında aileni evini baştan sona yenilemiş ve evde yaşayan ailenin hayatına katkı sağlayabilmek için seferber olmuştu.

Çatısı yanan ev onarıldı

Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkiinde bulunan ve çatısı yanan evin onarımını da gerçekleştiren ekipler, Ahmediye Mahallesi'nde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen ailenin evini baştan sona yenileyip ailenin mağduriyetini gidermişti. Evsiz bir vatandaşa da ev yaptıran Başkan Akgün, maddi zorluklar nedeniyle benzer sorunlar yaşayan ve çaresiz kalan onlarca aileye destek oluyor. Büyükçekmece Belediyesi, kendilerine gelen yardım isteklerini geri çevirmeden mesailerine devam ediyor.

Kaynak: İHA