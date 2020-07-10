Başkan Akgün: “Kıymetli tarım ürünlerini üretmeye devam edeceğiz”

2020 yılını Tarım Yılı ilan eden Büyükçekmece Belediyesi tarım alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı hasadına katıldı.

Kamiloba'daki Coşkun Meriç Siyez Buğday Hasadına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Siyez buğdayı bugüne kadar GDO'suna dokunulamamış tek buğday çeşidi olarak biliniyor. Bu nedenle çok kıymetli bir buğday. Bundan sonra Büyükçekmece tarım arazisinde 780 hektarlık yani 78 kilometrelik tarım arazisinde çok daha değişik ve kıymetli tarım ürünlerini üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Kilogramı 9 ile 10 lira arasında satılıyor"

Çiftçilerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Dr. Hasan Akgün, üretim yapmak isteyen tüm girişimcilerin yanında olduğunu söyledi.

Tarımı bilimsel yöntemlerle geliştirerek çeşitli tarım ürünleri üretmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Akgün, "Büyükçekmece'de tarımda çeşitlilik başladı. İlk defa bölgemizde Kamiloba tarım arazisinde anavatanı Kastamonu ve civarı olduğu bilinen siyez buğdayı üretildi ve bugün de onun hasadını yapıyoruz. Çok kıymetli bir buğday cinsi olduğunu herkes bilmektedir. Diğer buğdayın kilogramı 1.5 liraya satılırken siyez buğdayının kilogramı 9 ile 10 lira arasında satılıyor. Çiftçilerimizin ürünleri bol, hasatları bereketli olsun" dedi.

Kaynak: İHA