Başkan Akgün, TEBİAT’ın sempozyumunda konuşacak

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İzmir'de düzenlenen "Üretim Esaslı Ekonomiye Geçişte ve Çağdaş Sosyal Devlet Uygulamalarında Yerel Yönetimden Merkezi Yönetime" adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılacak.

Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma, Tanıtma Merkezi (TEBİAT) tarafından düzenlenen sempozyum 18-21 Ekim tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyuma Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yanı sıra çok sayıda belediye başkanı ve öğretim görevlisinin katılacak.

Üretim esaslı ekonomiye geçişte belediyelerin katkı yapabileceği alanlar, imkanlar ve merkezi yönetimden beklentiler konusunda konuşacak olan Başkan Akgün, uzun yıllardır faaliyet gösteren ve Türkiye'de örnek olarak kabul edilen Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Başkan Akgün, her yıl binlerce vatandaşa ücretsiz mesleki eğitim veren Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nin yerel yönetimlere ve ekonomiye nasıl büyük katkılar sağladığını, istihdam açısından da önemli bir açığı kapattığını örneklerle aktaracak.

Kaynak: İHA