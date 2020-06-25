Başkan Akın TURBEM eğitimcileriyle buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Eğitim Destek Kurs Merkezi (TURBEM) eğitimcileri ile bir araya geldi.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Belediye Meclis Üyesi Fehmi Gülen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile birlikte Orta Park'ta düzenlenen öğle yemeğinde TURBEM eğitimcileri ile bir araya geldi. Başkan Akın ve eğitimciler sona eren 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılını değerlendirirken, gelecek senenin eğitim öğretim dönemi ile ilgili planlamalar hakkında görüştüler. Başkan Akın korona virüs ile mücadele döneminde gösterdikleri özverili çalışmalar için de eğitimcilere teşekkür etti.

Başkan Akın ayrıca yeni dönemle birlikte eğitimcilik hayatlarına başka kurumlarda devam edecek olan öğretmenlere de başarı ve gayretlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Pandemi sebebiyle 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminde zorlu bir sürecin yaşandığını söyleyen Başkan Akın, TURBEM eğitimcilerinin bu süreçte öğrencilerin gelecekleri için gayret içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Başkan Akın, "2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılını zorlu şartlar altında geride bıraktık. Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Meclis Üyemiz Fehmi Gülen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Metin Akgül ile birlikte TURBEM eğitimcilerimiz ile buluştuk. Eğitimcilerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmada 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılını değerlendirdik ve de önümüzdeki senenin planlamaları hakkında görüşmelerde bulunduk. Özveriyle çalışan, öğrencilerimize karşılıksız emek gösteren eğitimcilerimize teşekkür ederim. Ayrıca 27 - 28 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA