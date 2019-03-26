Başkan Akkaya: "Akşehir’de istikrarlı bir şekilde büyüme devam edecek"

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya; 31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte 31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında çeşitli okullarda öğretmenlerle buluşan Başka Akkaya, öğretmenlerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet, daha sonra Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Saraçlar Esnaf Odası, Kahveciler Esnaf Odası, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Terziler Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ziyaretleri de yaparak burada oda başkanları ve üyeleri ile bir araya gelerek görüşmeler yaptı. Seyran Mahallesindeki esnafları da ziyaret eden Başkan Akkaya ve Cumhur İttifakı heyeti esnaflarında yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Seçimlere az bir zaman kaldığının altını çizen Başkan Akkaya, Akşehir'de istikrarlı bir şekilde büyümenin devam edeceğinin altını çizerek, "81 adet projemizle Nasreddin Hocamızın torunları olan Akşehirli hemşehrilerilerimizi daha güzel ve büyük hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Akşehir Belediyemiz olarak üçlü ve güçlü bir şekilde Akşehirimizi geliştirmek ve daha büyük hizmetlere ulaştırmak için değerli hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA