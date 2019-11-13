Başkan Akkaya üniversiteli gençlerle buluşmayı sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ardından bu kez de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Fakülte Binasında Dekan Prof. Dr. Hüsnü Serdar Öge'yi ziyaret eden Başkan Akkaya daha sonra Dekan Öge ile birlikte fakültenin kütüphanesinde öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Akkaya, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek "Sizler Akşehirimizin misafirlerisiniz, sizler okulu bitirip gittiğinizde Akşehirimizin gönül elçileri olacaksınız. Bu nedenle sizleri burada ne kadar rahat ettirebilirsek, ne kadar iyi ağırlarsak sizlerde Akşehirimizi gittiğiniz yerlerde daha güzel anlatırsınız. Sizler burada iyi birer eğitim alarak ülkemizin ve milletimizin geleceği ve umudu olmaya devam edeceksiniz" dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtlayıp onların isteklerini dinledi.

Dekan Prof. Dr. Hüsnü Serdar Öge'de Başkan Akkaya'ya ziyareti için teşekkür ederek bundan sonra fakülte öğrencileri için bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA