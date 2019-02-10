Başkan Akkaya, Yarenler Pazarında alışveriş yaptı

KONYA (İHA) Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, geçtiğimiz günlerde Akşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Yarenler Kapalı Pazarına giderek alışveriş yapıp, esnaf ve pazardaki vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Akkaya, eşi Ayşegül Akkaya ve Oğlu Mehmet Akif Akkaya ile pazardaki esnaftan alışveriş yapıp, yeni Pazar yeri hakkındaki görüşlerini dinledi. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Akkaya vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Başkan Akkaya, "3 hafta önce faaliyete geçirdiğimiz Yarenler Pazarımızdan eşim ve oğlumla birlikte ihtiyaçlarımızı gidererek pazarcı esnafımıza da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Değerli hemşehrilerimize böyle güzel bir Pazar yeri sunabilmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Buradaki Pazar esnafımız ve alışveriş yapan değerli hemşehrilerimiz Pazar yeri ile ilgili olumlu tepkilerini bizlere ilettiler. Bu olumlu tepkilerde bize hizmet etme noktasında güç ve şevk verdi. Daha önce bu pazarın yerine ikame olan Altunkalem Pazarımız, soka ortasında ve açıktı. Tuvalet ve benzeri konularda sıkıntılar oluyordu. Yarenler Pazarımız; tuvaletiyle, zabıta bürosuyla, çay ocağıyla komple dizayn edilmiş bir şekilde faaliyete girdi. Tüm hemşehrilerimize ve Pazar esnafımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Akşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Yarenler Kapalı Pazar Alanı; 5269 metrekare pazar alanı, 67 metrekare idari bina alanı olmak üzere toplamda 5.336 m bir alanı kapsıyor.

Kaynak: İHA