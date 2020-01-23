Başkan Akman’dan İlçe Başkanı Başdinç’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi tarafından Tuşba İlçe Başkanlığına atanan Mehmet Nuri Başdinç'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Başkan Akman, beraberindeki belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle ilçe başkanlığına geçti. Burada AK Parti İlçe Başkanı Başdinç ve ilçe yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Akman ve beraberindeki heyet, daha sonra toplantı salonuna geçtiler. Tebrikleri tek tek kabul eden Başkan Başdinç, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisinden daha önce görev yapan ilçe başkanları Nayif Şabu ve Muğdat Günini'ye partiye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başdinç, Belediye Başkanı Salih Akman ile birlikte çalışacaklarını kaydetti. Yaşça da kendisinden büyük olan Belediye Başkanı Akman'ın deneyim ve tecrübelerinden yararlanacaklarını dile getiren Başdinç, hep sahada olan, halkın dertleri ile dertlenen bir yönetim sergileyeceklerini dile getirdi.

Başdinç'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Akman da, bu tür hizmetlerin bir bayrak yarışı olduğunu kaydetti. Önceki ilçe başkanlarının da çok güzel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Akman, birlik ve beraberlik içinde ilçenin yatırım ve hizmetlerden en güzel şekilde nasıl faydalanacağı yollarını arayacaklarını dile getirdi. Başkan Akman, "Halkımızın bize vermiş olduğu emanetin, omuzlarımıza yüklemiş olduğu sorumluluğun farkındayız" dedi.

Başdinç'e bazı tavsiyelerde de bulunan Başkan Akman, "Bizim ortak paydamız AK Parti'dir. Hangi aşiret veya aileye mensup olmamızın hiçbir önemi yok. İlçe başkanlığımızla birlikte Tuşba'mızın gelişmesi ve refahı için çalışacağız. Kesinlikle insanlar arasına ayırım koymadan partimize oy veren vermeyen herkesi kucaklayacağız" ifadelerini kullandı.

Başdinç'in başkanlık görevini layıkıyla yapacağına inandığını da dile getiren Başkan Akman, "Başkanımıza görevinde başarılar, yapacağı hizmet ve çalışmalarda muvaffakiyetler diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA