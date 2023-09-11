Başkan Akman’dan, öğrencilere kırtasiye malzemesi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde ziyaret ettiği öğrencilere okul seti hediye etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Akman’dan, öğrencilere kırtasiye malzemesi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde ziyaret ettiği öğrencilere okul seti hediye etti.

Velilerin okul giderleri yükünü azaltmak amacıyla her yıl hem birinci dönem hem de ikinci dönemde ilçenin değişik okullarında eğitim gören yüzlerce öğrenciye okul seti dağıtan Başkan Akman, bu geleneğini 2023-2024 eğitim öğretim yılında da bozmadı. Sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güvençli Mahallesi'nin Şekerbulak mezrasına giden Başkan Akman, öğrencilere sürpriz yaptı.

Okulun açıldığı ilk günde öğrencileri sevindiren Başkan Akman, onlara içerisinde kalem, defter, suluk, beslenme çantası ve silgi gibi 15 çeşit kırtasiye malzemesi bulunan okul çantası dağıttı. Tüm öğrencilere okuma kitabı da dağıtan Başkan Akman, "Çocuklarımızın geleceği hepimizin geleceğidir. Öğrencilerimizin gelir durumuna bakılmaksızın, çantasından kalemine kadar kırtasiye ekipmanlarını Tuşba Belediyesi olarak kendilerine dağıtıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize okuma kitabı hediye ettik" dedi.

İlk derse de katılan Başkan Akman, öğrencilere yapılan ikramların ardından mezradan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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