Başkan Akman’ın ‘8 Mart dünya kadınlar günü’ mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, medeniyetimizin inşasında en az erkekler kadar kadınlarında rol ve emeğinin çok büyük olduğunu söyledi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, vatan ve bayrak için görev yaparken şehit olan güvenlik güçlerimize, yaklaşık bir ay önce Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve Başkale ilçesinde yaşanan depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "İdlib, çığ ve deprem şehitlerimizin anne ve eşlerini saygıyla selamlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nü tebrik ederim" dedi.

Başkan Akman, geçmişte kadına yönelik şiddetin birçok alanda yer aldığı, töre cinayetlerinin ülke gündemine oturduğu, kızların eğitim hakkının kısıtlandığı günlere daha çok şahit olduklarını anlattı. Başkan Akman, "Demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesinin; etkinlik alanlarının genişletilmesinin; eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmasının büyük önem arz ettiğini bilen AK Parti hükümetlerimiz, her geçen gün kadın-erkek eşitliği; kadın haklarının korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların istihdamıyla ilgili önemli yasal düzenlemelere imza attı" ifadelerini kullandı.

Günümüzde manevi ve ahlaki değerlerin erozyona uğradığını müşahede etmekte olduklarını vurgulayan Başkan Akman, "Aile içinde sevgi, saygı ve özellikle fedakarlığın sekteye uğradığı, kadın cinayetlerin işlendiği, yuvaların yıkıldığına şahit oluyoruz. Hükümetimizin yaptığı birçok yasal düzenleme ve aldığı tedbirlere rağmen aile kurumumuzun yara aldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Biz, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inandığımız gün bu cinayetler de son bulur. Bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eder, bizi biz yapma hedefi için yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA