Başkan Akpolat, Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ü anma törenine katıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Törene katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Atatürk'ün yatağına çiçek buketi bıraktı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki Harem bölümündeki 71 numaralı odada Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05'i gösterdiği anda duygusal anlar yaşandı. Anma törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. Başkan Akpolat, Atatürk'ün yatağına çiçek buketi bıraktı. Törene katılmak için alana gelen küçük bir kız çocuğu ile yakından ilgilenen Başkan Akpolat, hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kurdu"

10 Kasım'ın Beşiktaş için özel bir gün olduğunu belirten Başkan Akpolat, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı vesilesi ile buradayız. Hayata gözlerini yumduğu mekandayız. Bu bizim Beşiktaş'taki sorumluluğumuzu arttıran bir durumdur. Nasıl ki 16 Mayıs'ta Atatürk Bandırma Vapuru ile yola çıkarken Beşiktaş'tan yola çıktı ise burada hayata gözlerini yummuş olması da bizim bu sorumluluk duygumuzu pekiştiriyor. Mustafa Kemal Atatürk iyi bir siyaset adamı, iyi bir kumandan, Türk devletini dönüştüren bir devrimciydi. Bağımsızlığına düşkün, kendi kaderini kendisi tayin eden, halkın iradesine ve egemenliğine inanan bir milleti silah arkadaşları ile birlikte yola çıkararak, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kurdu. Bizlere düşen görev; bu emaneti en iyi şekilde gelecek nesillere taşımaktır. O sorumluluk duygusu ile bugün akşam saat 23.00'a kadar sürecek etkinlikler ile Atamızı anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA