Başkan Akpolat’tan “Koronavirüs” uyarısı

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili herkesi dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti. Sosyal medya hesabından bilgilendirici metinler paylaşan Başkan Akpolat, hassasiyetlerinden ötürü Beşiktaşlı komşularına teşekkür etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs diğer ülkelere hızla yayılıyor. Türkiye'de şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakası görülmezken, yetkililer salgına karşı gerekli bütün önlemleri alarak virüs hakkında her gün kamuoyunu bilgilendiriyor.

BAŞKAN AKPOLAT'TAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Küresel tehdit haline gelen koronavirüse karşı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okullarda belirli periyotlarla dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da koronavirüse karşı vatandaşların bireysel olarak alabileceği tedbirlere yönelik bugün sosyal medya hesabından bilgilendirici mesajlar paylaştı. Başkan Akpolat, yayınladığı mesajda el ve solunum hijyenine dikkat edildiği takdirde virüse karşı korunma seviyesinin de yüksek derecelere çekileceğine işaret etti. Sosyal medya hesabından, hassasiyetlerinden ötürü komşularına teşekkür eden Başkan Akpolat şu ifadeleri kullandı: "Yeni Koronavirüs'e (Covid-19) dair dikkat etmemiz gerekenleri özetlediğimiz bilgilendirme dosyalarımızı sizlerle paylaşıyorum. Tüm komşularıma iş birliği ve hassasiyetleri için teşekkür ederim. Beşiktaş için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

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Kaynak: DHA