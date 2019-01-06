Başkan Aksu ayağının tozuyla Ankara’ya gidiyor

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, görevi devralmasının ardından ayağının tozuyla Ankara'ya partisinin toplantılarına katılmaya gidiyor.

Ersan Aksu, görevi devralmasının ardından yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Yönetim kurulu listesini oluşturmak için çalışmalarına devam eden Başkan Aksu, bu hafta içerisinde de Ankara'da partisince düzenlenecek olan önemli programlara katılacak. Salı günü Ankara'ya gidecek olan Aksu, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleşecek kampa katılacak. 2 gün sürecek kampın ardından Başkan Aksu, 11 Ocak Cuma günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldıktan sonra Samsun'a dönecek ve yerel seçim çalışmalarına hız verecek.

Kaynak: İHA