Başkan Aksun’dan Barış Pınarı Harekâtına destek mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Aksun yaptığı açıklamada; "Büyük Türk Milleti, Aziz hemşehrilerim, bizi tahakküm altına almak isteyen, bizi yok sayan, bize ihanet odakları oluşturmaya çalışan ne kadar kirli odak varsa mutlaka inlerinde yok edilecektir. Bunun sigortası Türk Silahlı Kuvvetleri dir ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihte her zaman yerini almış güç ve kudretini göstermiştir. 5000 yıllık tarihte Türk milletinin ordusu hep zaferlerle tanışmış bugün de o zaferlerden bir tanesini "Barış Pınarı Harekatıyla" sonuçlandırılmış olacaktır. Biz yıllardır kan gölüne çevrilen Ortadoğu'nun barışa, huzura, güvene ermesi için mücadele eden bir tarafız. Her ne kadar güvenli bölgenin oluşması için mücadele ettiysek hakim güçlerin bu konuda iyi niyetli olmadığını gördüğümüzden bugün biz müdahale etmek zorunda kaldık ve o güvenli bölgeyi oluşturacağız. Kesinlikle Suriyeli vatandaşlar huzur ve güven içerisinde kendi memleketlerine dönecek, Türk Silahlı Kuvvetleri de görevini yerine getirdikten sonra kendi topraklarına çekilecektir. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, kendi toprağımızda gözü olanların da haddini bildirecek güç ve kudrete sahibiz. Zaferle sonuçlanacak bir barış harekatı herkes tarafından bilinmekte. Türk Silahlı Kuvvetlerine başarılar diliyor bütün şehitlerimizi rahmet minnet ve hürmetle anıyor geride bıraktıkları yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA