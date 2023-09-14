Başkan Aktaş: "Kaçak yapı, Bursa’ya yapılan en büyük kötülük"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım alanlarında sayıları giderek artan ve yıkım çalışmalarını yaptıkları kaçak fabrika binalarına dikkat çekerek, "Bir yerlere bağış yaptırarak bunları yaptırmak hem akla ve mantığa...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Aktaş: "Kaçak yapı, Bursa’ya yapılan en büyük kötülük"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım alanlarında sayıları giderek artan ve yıkım çalışmalarını yaptıkları kaçak fabrika binalarına dikkat çekerek, "Bir yerlere bağış yaptırarak bunları yaptırmak hem akla ve mantığa uygun değil hem de insani değil. Bu, Bursa'nın geleceğine yapılmış en büyük kötülüktür" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda, Büyükşehir Belediyesi'nin depreme yönelik yaptığı çalışmalarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son günlerde sayıları giderek artan kaçak fabrika binalarına dikkat çekti. İlçe belediyelerinin sorumluluğunda olan kaçak yapı takibi ile ilgili konulara, bakanlığın da el atması ile birlikte Büyükşehir olarak müdahil olmak durumunda kaldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Başta Nilüfer Belediyesi olmak üzere Osmangazi ve Yıldırım Belediye başkanlarımıza ifade ediyorum. Göstermelik bir kaç bina yıkmaktan ziyade, seçim sürecinde kimseyle kötü olmamak adına bir tavır içine girmekten ziyade kararlı bir şekilde konunun üzerine gidelim. Üzülerek söylüyorum Çalı Yolu'nda milyonlara mal olan yatırım yapıyoruz şu an. Hem de öyle birilerinin dediği gibi bir yerleri imara falan açarak değil, parayla kamulaştırarak yapıyoruz. Ama maalesef biz bunları yaparken, pıtrak gibi fabrika binalarının türediğini görüyorum" dedi.

"Bu makamlar bitecek"

Kaçak yapılaşma ile mücadeledeki kararlılıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bir gün bu makamlar, bu görevler bitecek. Ama bizi asla hayırla yad etmeyecekler. Bu konuda kararlıyız. Kimsenin işiyle, aşıyla oynamaya niyetimiz yok. Ama "Büyükşehir Belediyesi yapıyor" gibi bir algıyla da bu süreci yürütmek çok sağlıklı değil. Bursalı hemşerilerimizin bu kaçak yapılardan müthiş derecede rahatsız olduğunu üzerine basa basa söylemek istiyorum. Bir yerlere bağış yaptırarak bunları yaptırmak hem akla ve mantığa uygun değil hem de insani değil. Bu, şehrin geleceğine yapılmış en büyük kötülüktür. Bu konuda kararlı bir tavır sergilemek gerekir. Evet, yürütmeyi durdurma alınıyor. Bizimle ilgili de alınmış kararlar var. Yürütmeyi durdurma alınabilir. Kanun çerçevesinde süreç takip edilir. Yeter ki kararlı bir şekilde konunun üzerine gidelim. Ayrı tavrın sadece Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım için değil Mudanya, Gemlik, İnegöl, Yenişehir ve diğer tüm ilçelerimizde de siyasi parti fark etmeksizin ortaya konması gerekir. Biz sadece meclis yönetmek, kurdele kesmek ve nikah kıymak için burada görevlendirilmedik. Belediye başkanları olarak biz aynı zamanda bu şehrin geleceğini tehdit eden kaçak yapıyla alakalı veya farklı olumsuz konularla alakalı da can sıkıcı, moral bozucu da olsa mücadele etmek gibi bir kararlılığımız var" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm"

Kaçak yapı ile mücadele gibi kentsel dönüşümün de ele aldıkları öncelikli konular arasında olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Kentsel dönüşümü her ilçe belediyemizin konuşması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Basın mensuplarıyla ve akademik odalarla da gezdim. Bu işe bir gün ayırdık. Gezi sonrası birçoğu "Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk" dediler. Şuan özellikle Osmangazi ve Yıldırım ağırlıklı olmak üzere devam eden kentsel dönüşümler var. Vatandaşımızın bu konudaki çağrılarına, beklentilerine kayıtsız kalmamak adına her ilçe belediyemizin kentsel dönüşüm konusunda ayrı bir strateji çalışması gerekir. Cici cici maketler hazırlayarak "Böyle yapmak istiyoruz ama bu şekilde geçmiyor" yaklaşımından ziyade bu şehrin geleceğini de tehdit etmeden bilimsel yöntemlerle hazırlanmış ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak ortaya konmuş projelerin bu şehirde sayısının çok daha fazlalaşması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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