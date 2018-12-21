Başkan Albayrak muhtarları tek tek gezdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, burada Muhtar Ersan Albayrak ile bir araya geldi. Mahallenin ihtiyaçlarının ele alındığı ziyarette, Başkan Albayrak, Muhtar Albayrak'ın taleplerini dinledi.

Veliköy Mahallesi'nin ardından Kızılpınar Mahallesi'ne giden Başkan Albayrak, Muhtar Ahmet Milli ile görüştü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesinin Kızılpınar Mahallesi'nde hayata geçirdiği hizmetlerin görüşüldüğü ziyarette, Muhtar Milli, Başkan Albayrak'a hizmet ve yatırımlar dolayısıyla teşekkür etti. Ziyarette ayrıca Kızılpınar Mahallesi'nin ihtiyaçları da görüşüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de Muhtar Hikmet İşcan'ı ziyaret eden Başkan Albayrak, mahallenin genel durumu ile ilgili Muhtar İşcan ile görüş alışverişinde bulundu. Muhtar İşcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Albayrak'a teşekkür etti.

Daha sonra İstasyon Mahallesi'ne giden Başkan Albayrak, burada İstasyon Mahallesi Muhtarı Bahri Çakır ile görüştü. Görüşmede İstasyon Mahallesi'nin genel durumu değerlendirilirken Muhtar Çakır, talep ve görüşlerini belirtti. Başkan Albayrak da Tekirdağ genelinde olduğu gibi Çerkezköy'de de çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

İstasyon Mahallesi'nin ardından Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin'i de ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, Muhtar Çetin ile Fatih Mahallesi hakkında görüştü. Muhtar Çetin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Kadir Albayrak'a teşekkür etti.

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Recep Şahin ile de görüşen Başkan Albayrak, hizmet ve yatırımlarını sürdürdüklerini ihtiyaçlar doğrultusunda da aralıksız bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Muhtar Şahin de Tekirdağ'ın Büyükşehir olmasıyla birlikte Çerkezköy'ün daha önce hiç almadığı kadar yatırım aldığını ve bundan dolayı da memnun olduklarını söyledi. Muhtar Şahin, ayrıca Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından dolayı Başkan Kadir Albayrak'a teşekkür etti.

Daha sonra Gazi Osman Paşa Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Albayrak, burada Muhtar Mutlu Timur ile görüştü. Gazi Osman Paşa Mahallesi'nin genel durumunun değerlendirildiği ziyarette mahallenin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nin ardından Fevzi Paşa Mahallesi'nde Muhtarı Turhan Ersöz ile bir araya gelen Başkan Albayrak, Çerkezköy'e yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında Muhtar Ersöz'e bilgi verdi. Muhtar Ersöz de yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür ederek iyi çalışmalar diledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde de Muhtar Fatih Akem ile görüşen Başkan Albayrak, mahallenin genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette ayrıca Muhtar Akem, görüş ve önerilerini dile getirdi.

Çerkezköy'de son olarak Bağlık Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Albayrak, Muhtar Tahsin Akgün ile Bağlık Mahallesi'nin genel durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çalışmalardan dolayı memnun olduğunu ifade eden Muhtar Akgün, başta Başkan Albayrak olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Albayrak da Çerkezköy ve tüm Tekirdağ halkına hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA