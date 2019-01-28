Başkan Alemdar: "Bosna’ya gönül bağıyla bağlıyız"

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu, Serdivan Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender, Cumhuriyet Halk Partisi Serdivan İlçe Başkanı Sabahattin Gülbaş, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ve federasyon üyeleri yer aldı.

Bosna-Hersek halkıyla tarihi, kültürel ve insani bağlara sahip olduklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ortak paydanın birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu ifade ederek, "Bosna-Hersek'teki kardeşlerimize sarsılmaz bir gönül bağıyla bağlıyız. Bu noktada kardeş iki milletin birbirlerini daha yakından tanımaları, ortak kültürleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmaları için "Beşköprü'den Mostar'a Kardeşlik Köprüsü" projemizi hayata geçirmiştik. Temellerini attığımız bu kardeşlik köprüsünün tüm Balkanları içine alarak daha da genişlemesi en büyük dileğimiz. Bosna'daki kardeşlerimize olan ilgimiz, bağlılığımız ve desteğimiz her zaman devam edecektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak gönül sınırlarının, ülke sınırlarından çok daha ötede olduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Srebrenitsa Katliamı'na değinerek, "Srebrenitsa'ndaki katliamın sorumlusu Ratko Miladiç katliamdan sonra 1809 Sırp Ayaklanması'nın intikamını aldım diyor. 200 yıl boyunca dinmeyen bu kin nedir? Srebrenitsa'da yaşanan katliamı doğuracak motivasyon nedir, bunu iyi kavramamız lazım. Gafil avlanmamak için, gevşek olmamak için söylüyorum. Bu hesabın ne olduğunu bilmezsek Allah muhafaza bu topraklarda gafil avlanırız" diye konuştu.

Srebrenitsa Katliamı'na tüm dünyanın seyirci kaldığını hatırlatan Milletvekili Bülbül, Türkiye'nin öncülüğünde bölgede barışın sağlandığını ve sonrasında bağımsız bir devlet kurulduğunu söyledi. Program sonunda Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu'nun 2018 yılı değerlendirmesinin yanı sıra 2019 yılı etkinlik takvimi de yönetim kurulu üyeleri tarafından belirlendi.

Kaynak: İHA