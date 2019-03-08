Başkan Alemdar, esnaf ziyaretlerinde vatandaşların kandilini kutladı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte Serdivan'daki esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. İşletme sahipleri ve çalışanların yanı sıra ziyaretler esnasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Alemdar, Regaip Kandili'nin başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

"Kardeşliğimiz pekişsin"

Regaip Kandili'nin; mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu vurgulayan Alemdar, "Rabbimizin bizlere sunmuş olduğu bereket ve rahmet dolu bu mübarek günler; dayanışma, yardımlaşma ve merhamet hasletlerimizin doruk noktaya ulaşmasına, kardeşlik duygularımızın pekişmesine vesile oluyor. Bu vesileyle, tüm hemşerilerimizin ve İslam Alemi'nin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA