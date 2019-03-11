Başkan Alemdar, "Gücümüze güç katacağız"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kez Aralık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve dernek ziyaretlerinin yanı sıra seçim çalışmalarına ev toplantıları, halk eğitim kursu ziyaretleri ve kahve toplantılarıyla aralıksız devam Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kez Aralık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Alemdar'a programlar kapsamında; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediyesi Meclis Üyesi Adayları da eşlik etti.

"Gücümüze güç katacağız

2002 öncesi Türkiye ile 2002 sonrası Türkiye arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, "Ekonomi, sağlık, eğitim ve ulaşımda yapılan reformlarla vatandaşlarımızın refah düzeyi arttı. Eskiden hastanelerde paran varsa sözün geçiyor, doktorlar keyfine göre hastalarla ilgileniyordu. Şimdi hastanelerimiz hem doktorlarıyla, hem de teknolojik donanımlarıyla vatandaşlarımıza en güzel hizmeti veriyor. Okullarımızda kitaplar öğrencilerimize ücretsiz olarak eğitimin başladığı ilk günden dağıtılıyor. 2002'den önce bırakın ücretsiz almayı, devletin müfredatındaki kitapları parayla kırtasiye kırtasiye gezip bulamıyorduk. Hem Serdivan olarak, hem Sakarya olarak hem de ülke olarak önemli reformlar gerçekleştirildi. İnşallah Cumhur İttifakı'yla gücümüze güç katıp, Serdivanımıza vizyon projeler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Milli mücadele biçimi"

Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ise, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüklenmiş olduğu en önemli sorumluklardan bir tanesinin Cumhur İttifakı olduğuna vurgu yaparak, "Vatanımıza, bayrağımıza ve milletimize olan inancımız her şeyin önündedir. Cumhur İttifakı bir milli mücadele biçimidir. İçimizdeki hainlerden kurtulma yöntemidir. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta milletimiz bizlere yine destek olarak, ülkemiz üzerinde hem içeriden hem de dışarıdan oynanan tüm oyunları bertaraf edecektir" diye konuştu.

"Birlikten kuvvet doğar"

Serdivan'da gösterilen teveccühe layık olmak için 2009'dan bugüne var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Alemdar, yapılan hizmetlerdeki en büyük desteğin; dün olduğu gibi, bugün de, yarın da vatandaşların kendileri olacağını belirterek, "2009'da rabbim nasip etti, sizler de bize sahip çıktınız, hemşerilerimize hizmet etme yoluna atıldık. Bu yolda sizleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönem daha büyük ölçekte projeleri sizlerin hizmetine sunarak yeni başarılara birlikte imza atacağız. Birlikten kuvvet doğar inancıyla hareket etmeye devam ederek, siz bizlere sahip çıktıkça biz de başarı çıtamızı yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA