Başkan Alemdar, MHP Serdivan İlçe Başkanı İskender’i ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender'e misafir oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Alemdar "Cumhur İttifakı" çatısı altında iyi niyetle çıkılmış bu yolun milletimiz için hayırlı olacağını ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminde ve sonrasında, vatan hainlerine karşı oluşturulan birlikteliğin paydasında, ülkenin ve milletin menfaatlerinin yer aldığını belirten Başkan Alemdar, bu birlikteliğin mimarlarından olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ödünsüz tavrından ve dik duruşundan dolayı teşekkür etti.

"İyisini sunabilmektir"

Cumhur İttifakı'nın yereldeki dinamikleri noktasında Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İbrahim İskender'in ve yönetim ekibinin de desteklerini esirgemediklerini, ittifaka aynı hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Alemdar, "Cumhur İttifakı, yerel seçimler için kurulmuş bir ortaklık olmaktan öte ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen halis niyetli insanların birlikteliğidir. Bugüne kadar bu uyumu Belediye Meclisimizde gösterdik ve Milliyetçi Hareket Partisi üyelerimizle uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonra da birlikteliğimiz sürecek. Hepimizin ortak gayesi hemşehrilerimize hizmetin daha iyisini sunabilmektir" dedi.

"Tam Destek"

Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender de, Cumhur İttifakı'nı bir dava olarak gördüklerini ve bu davaya Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Teşkilatı olarak tam destek verdiklerinin altını çizerek, Cumhur İttifakı'nın Serdivan'da ve tüm ülkede hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA