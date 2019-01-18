Başkan Alemdar, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım ile birlikte 32 Evler Mahallesi Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen programa katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel ve 32 Evler Muhtarı Sabahattin Altın'ında katıldığı törende öğretmenler ve öğrencilerin velileri de hazır bulundu. Öğrencilere karnelerini tek tek Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım ile birlikte veren Başkan Alemdar, tüm öğretmenlere ve öğrencilere sağlık ve huzur içerisinde keyifli bir tatil geçirmeleri dileğinde bulundu.

Çocuklarımızın, yarınlarımızın umudu olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, "Ülkemizin geleceği olan evlatlarımız, hem kendi gelecekleri hem de milletimizin geleceği için iyi eğitim almak zorundalar. Eğitim sonu olmayan bir süreç olduğu gibi bu uzun maratonda öğrencilerin performansını düşürdüğü ya da yükselttiği zamanlar da olacaktır. Önemli olan zamanı doğru değerlendirmeleri, umutlarını hep diri tutmalarıdır. Öğrencilerimizden, yarıyıl tatillerini kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmelerini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA