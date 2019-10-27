Başkan Ali Çetinbaş: "AK Parti milletin ta kendisidir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, partilerinde olağan genel kurul sürecinin başladığını ifade etti.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın Danışma Meclisi'nde konuşan Başkan Çetinbaş, " İlçe Danışma Toplantılarını tamamlayarak siyasi faaliyetlerimize devam edeceğiz. Siyasi partimizde 7. olağan kongre süreci başlamış durumdadır. Kongreler siyasi partilerin düğün, bayram ve yenilenme günleridir. Kongrede yenilenme heyecanını yükseltme, efendim beklenen sonuçlardır. Delege seçimi süreci başladı. Bildiğiniz gibi bizim 15 beldemiz var. Bunlardan Siyasi Partiler Kanununa göre sadece Tunçbilek'te yapılacak. Kasım ayı sonuna, Aralık ayının ilk haftasına kadar süreci tamamlamış olacağız. Sonra 1 Ocak 2020'de ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. 31 Mart 2020'de nihayete erdiriyoruz. Kongrelere genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız misafir oluyor. Bu takvime göre, onların programına göre değişiklik olma ihtimali göz önünde tutarak Şubat ve Mart aylarının Kütahya'mız için daha uygun, kongre yapmaya daha müsait olduğunu düşünüyorum. Ramazan ayı da göz önünde bulundurularak Haziran ayında il kongrelerimizgenel merkezimizin oluşturduğu takvime göre Haziran, Temmuz ve Ağustos sonu bu üç aylık periyot içerisinde tamamlanacak ve tahminime göre 2020 yılının son baharında büyük kongremizi yaparak 7. olağan kongre sürecini tamamlamış olacağız. Kütahya'mızda 7. Olağan kongre dönemini bana göre en önemli iki hususu var. Yönetimlerimizi teşekkül ederken, başkanlarımızı seçerken şunlara dikkat edeceğiz. Hangi arkadaşımız bulunduğu bölgede AK Parti siyasetini daha ileriye taşır. İkincisi yaşamaktan, içinde bulunmaktan onur duyduğumuz şehrimiz Kütahya'dır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi AK Parti milletin ta kendisidir. Bizler ve sizler dik duracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA