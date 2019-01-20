Başkan Ali Çetinbaş: Durmak ve yorulmak yok

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Durmadan, yorulmadan, sen, ben, kim belediye başkanı olmuş demeden gece gündüz çalışacağız" dedi.

AK Parti Kütahya aday tanıtım toplantısında konuşan Başkan Çetinbaş, "Bugün sizleri ve bizleri hangi ilçemizden hangi beldemizden hangi köyümüzden hangi mahallemizden olursa olsun böyle bir kış gününde birbirimize karşı duyduğumuz muhabbetle bir arada tutan nedir? Bizi bugün bu salonda bir arada tutan hangi ilçemizde kimin belediye başkan adayı olacağı değildir. Hepimizi büyük bir enerjiyle böyle bir sahada toplayan; gönüllerimizden çağlayan, içimize sığmayan, gönlümüze sığdırdığımız, taşırdığımız Recep Tayyip Erdoğan sevgisidir. Recep Tayyip Erdoğan; Kütahya'da her ailenin bir ferdidir. Kiminin ağabeyi, kiminin Tayyip Amcası, kiminin amcası, yeni doğmuş bebelerin Tayyip Dedesidir. Hanım kardeşlerimizin kendi inançlarına, manevi değerlerine göre yaşamalarının en büyük sağlayıcısı, çocuklarını bu inançlar göre yetiştireceklerinin garantisidir. Recep Tayyip Erdoğan genç kardeşlerimizin söz söylenmesi, dokunulması, kırmızı çizgisi, tanıdıkları en büyük liderdir. Recep Tayyip Erdoğan bütün dünya su pus olmuşken birleşmiş milletler genel kurulunda tüm dünya liderlerinin gözünün içine baka baka dünya beşten büyüktür diyen, İsrail Zalimi karşısında tüm dünya yine sus pus olmuşken Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir diyen bir cesur yürektir. Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi hainler yakalayacağız, sorgulayacağız belki kaçar diye düşünürken, "ben siyasi hayatım boyunca milletimden başka bir güç tanımadım, milletimi şehirlerin meydanlarına, havalimanına davet ediyorum, siz dik durun yeter, biz ölümüne" diyen bir koca yürektir. Bize düşen; istikameti doğru olduğuna inandığımız liderimizin arkasında, istikametinin dosdoğru olduğunu bildiğimiz için, istikametinin hiçbir zaman sarsılmayacağına güvendiğimiz için, geçmişte yaptıkları, gelecekte ortaya koyacaklarının teminatı olduğu için durmadan, yorulmadan, sen, ben, kim belediye başkanı olmuş demeden gece gündüz çalışacağız. 13 ilçemizde, gece gündüz demeden, çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanılmadık yürek bırakmadan, ben yoruldum, yapamayacağım demeden, bütün beldelerimizi, bütün ilçelerimizi kazanmaya hazır mısın Kütahya? Kim, nerde, AK Partimiz, liderimiz için bir gayret gösteriyorsa arkasından inşallah hiç ayrılmayacağım. 31 Mart Mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin bayrağını taşıyacak, kıymetli belediye başkanı adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Birçok ilde, ilçede birçok kardeşimiz aday adayı oldu. Zor bizim işimiz. Neden zor? İyiler arasından seçiyoruz. Kendine ana muhalefet, yavru muhalefet, bilmem ne ittifakı diyen bir sürü adam zaten bir ilçede bir adam buluyor ve onu aday yapıyor. AK Parti iyi adamların, gönlü vatana sevdalı adamların, milletin çocuklarını seven adamların partisidir. Cumhurbaşkanımız 31 Mart 2019 gecesi AK Parti genel merkezinde veya halkın Cumhurbaşkanlığı külliyesinde tüm Anadolu'nun seçim sonuçlarını incelediğinde, Kütahya'ya baktığında işte benim Kütahyalı kardeşlerim, işte benim teşkilatım desin" diye konuştu.

Kaynak: İHA