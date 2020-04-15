Başkan Ali Kılıç muhtarlarla telekonferans yaptı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki 18 mahalle muhtarıyla telekonferans görüşmesi yaptı. Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, muhtarların talep ve önerilerini de dinledi.

Korona virüs salgınına karşı en üst seviyede önlem alan ve aralıksız çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, çalışmalarını mahalle muhtarlarıyla koordineli yürütüyor. 18 mahalle muhtarıyla telekonferans görüşmesi yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtarların mahalle halkından aldıkları talep ve önerileri de dinleyen Kılıç notlarını aldı. Dezenfeksiyon çalışmaları konusunda Başkan Kılıç'a teşekkür eden muhtarlar, yürütülen koordinasyon çalışmalarından da memnuniyetlerini dile getirdi.

"Birlikte başaracağız"

Sıkıntılı günlerden geçtiklerini ifade Başkan Kılıç, "Ne yazık ki salgına karşı yapabileceklerimiz sınırlı. Elimizden geldikçe tüm imkanlarımızı salgınla mücadele için seferber ettik. Ekiplerimiz her gün ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Maltepe'de özellikle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın alışverişlerini yapıyor, kapılarına kadar bırakıyoruz. 3 öğün sıcak yemek desteği veriyoruz. İstanbul Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ile sürekli koordine halindeyiz. Siz değerli muhtarlarımızın bu süreçteki katkısı da büyük. Gün ayrışma değil, hep birlikte hareket etme günü. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Birlikte başaracağız" dedi.

Kaynak: İHA